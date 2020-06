Covid-19 : 54% des Tunisiens nont pas perçu les allocations exceptionnelles

La pandémie Covid-19 a rendu la vie encore plus difficile à une large catégorie de la population tunisienne. En réaction, le gouvernement a versé des allocations exceptionnelles aux familles démunies, notamment.

Selon un sondage réalisé par Emrhod Consulting entre le 2 et 4 juin 2020, 54% des individus sondés et ayant droit aux aides de l’Etat n’ont rien touché. Seulement 18% des personnes interrogées ont eu droit à ces allocations et 28% ont répondu qu’ils n’y avaient pas droit.

Un échantillon représentatif de mille personnes âgées de plus de 18 ans et appartenant aux 24 gouvernorats de la Tunisie a été interrogé dans le cadre de cette enquête.

A la question portant sur un éventuel impact personnel de la pandémie Covid-19, 25% des personnes sondées ont indiqué que la crise n’avait eu aucun impact matériel négatif sur eux, 29% ont qualifié cet impact de moyen et 46% l’ont jugé important.

Les sondés ont, par ailleurs, affirmé, à 46%, que la situation économique allait empirer. Seuls 37% se sont montrés optimistes estimant que la satiation économique du pays irait vers le mieux.

A la question portant sur l’avenir du pays, 78% des personnes interrogées se sont déclarées optimistes et seulement 21% se sont dit pessimistes.

