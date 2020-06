Noureddine Erray : Je ne suis pas le ministre des Tunisiens de létranger !

La députée de France Nord Saïda Ounissi a indiqué jeudi 11 juin 2020, dans une publication sur les réseaux sociaux que le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray avait déclaré, lors de son audition au Parlement : « je suis le ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas le ministre de Tunisiens de l’étranger».









Le ministre était, en effet, en audition à l’ARP par la commission des droits, libertés et des relations extérieures au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, dans le cadre de l’évaluation des mesures prises durant la période du confinement et le suivi du dossier des Tunisiens bloqués à l’étranger et la situation des africains résident en Tunisie.

I.M