La grève de la Stam maintenue

Le ministère du Transport et de la Logistique a rendu public un communiqué, ce mercredi 10 juin 2020, faisant part de son regret quant à l’échec des négociations entre la partie sociale de la Société tunisienne d'acconage et de manutention (Stam) qui s’est attachée à la grève décrétée pour demain, jeudi 11 juin 2020, dans les ports commerciaux, malgré toutes les séances de dialogue dédiées à cet effet.

Dans ce contexte, le ministère a insisté sur l’importance de la poursuite du dialogue à propos des solutions permettant d’accroître le rendement et l’efficacité des services d'acconage et de manutention et la préservation des intérêts des différents intervenants et de la pérennité de la société.

Cette grève intervient en marge du projet de cession au port de Radès initié par le PDG de la Stam, Issam Jaouani. En effet, les syndicats ont fait savoir que si la réforme est acceptée, tout projet de privatisation de la Stam est fermement rejeté.

L’UGTT a appelé tous les travailleurs dans les ports tunisiens à s’opposer fermement à cette orientation de cessions suspectes qui se trame « dans les salles obscures loin de la transparence et des intérêts du pays ».

