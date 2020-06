Les ministres examinent les préparatifs pour le pic de consommation d'électricité prévu cet été

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé ce mercredi 10 juin 2020, un conseil ministériel restreint (CMR) pour examiner les préparatifs pour le pic de consommation d'électricité prévu pour l'été 2020.

Elyes Fakhfakh a souligné la nécessité de prendre les mesures adéquates pour répondre aux besoins des citoyens et à la demande au cours de l'été 2020 avec la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation d'énergie.

Le conseil a approuvé des interventions financières circonstancielles pour soutenir les efforts de la Steg et couvrir les dépenses urgentes au cours de la période à venir.

Rappelons qu’un record de consommation d’électricité avait été enregistré, les 8 et 9 juillet 2019, avec un pic de 4.250 mégawatts contre 4.025 les années d’avant. Les températures élevées enregistrées durant cette période expliquent ce pic auquel la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) a réussi à répondre grâce aux deux nouvelles centrales de production électrique de Borj El Amri/Mornaguia et Radés ainsi qu'au renforcement du réseau avec des postes de transformation de la haute tension à Sousse, Ksour Essef, Ben Arous et Ghannouch.

La Steg avait aussi appelé ses clients à rationaliser leur consommation pendant les horaires de pic, situé entre 11h et 15h.

M.B.Z