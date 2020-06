Haica : Rached Ghannouchi sest exprimé sur une chaîne illégale !

La Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica) a souligné, dans un communiqué publié ce mercredi 10 juin 2020, que le président du parlement, Rached Ghannouchi, qui s’est exprimé le 8 juin sur Nessma TV, a accordé une interview à une chaîne illégale.

La Haica a estimé que ce comportement est en totale contradiction avec la loi et consacre la culture de l’illégalité et de l’impunité. Elle a ajouté qu’une telle interview, diffusée sur une chaîne autour de laquelle planent des soupçons de corruption, représente un danger dans la mesure où elle autorise les partis influents à mettre la main sur les médias et à banaliser la situation des chaînes illégales qui sont reliées à des partis politiques.

L’Instance a enfin appelé les institutions de l’Etat, la société civile et les syndicats à mettre un terme à ce genre de pratiques et de violations de la loi.

Rappelons que Rached Ghannouchi avait accordé une interview à Nessma TV, diffusée lundi dernier. La veille, c’était Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, qui passait sur le plateau d’Hannibal TV. Ennahdha a dernièrement intensifié les appels au chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, pour élargir la coalition gouvernementale avec la participation de Qalb Tounes. Nabil Karoui et Rached Ghannouchi ont tous les deux défendu ce point de vue dans leurs interventions respectives.

