Abdelkarim Harouni fustige le mouvement Echaâb

Le dirigeant d’Ennahdha, Abdelkarim Harouni, est revenu, mardi 9 juin, sur la plénière du 3 juin 2020 qui avait été consacrée au vote de la motion présentée par le Parti destourien libre (PDL) sur l’ingérence étrangère dans le conflit libyen.

Lors d'une intervention sur les ondes de la radio nationale, M. Harouni a qualifié de « complot » le vote du mouvement Echaâb en faveur de cette motion, qui, rappelons-le, n’est pas passée.

Le mouvement Echaâb fait, en effet, partie du bloc démocrate. Celui-ci a refusé de voter la motion du parti de Abir Moussi.

Abdelkarim Harouni a avancé que le mouvement Echaâb soutenait des régimes dictatoriaux et sanguinaires en Syrie et une personnalité rebelle en Libye faisant ainsi référence à Bachar Al-Assad et Khalifa Haftar.

« Etant partenaires, nous sommes supposés gouverner ensemble et être solidaires avec le gouvernement. C’est à celui qui a commis une erreur de se retirer », a-t-il déclaré.

Il convient de rappeler que Noureddine Bhiri, également élu d’Ennahdha, a accusé, lundi 8 juin, quelques députés du mouvement Echaâb d’avoir poignardé Ennahdha dans le dos.

N.J.