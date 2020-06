Ali Laârayedh: La motion exigeant des excuses de la France nuit aux intérêts de la Tunisie

Le dirigeant du parti Ennahdha, Ali Laârayedh, a assuré mardi 9 juin 2020, dans une publication sur les réseaux sociaux, que la motion déposée par la coalition Al Karama au Parlement exigeant que la France présente des excuses à la Tunisie pour les crimes commis pendant la période coloniale nuit aux intérêts de la Tunisie.

Il a critiqué le fait que le parti a soulevé cette question dans les circonstances actuelles en Tunisie et en France sans coordonner avec les institutions étatiques telles que la présidence de la République, la présidence du gouvernement…etc et la société civile et sans mettre en place un cadre législatif et politique adéquat.

M. Laârayedh considère que cette motion ne sert pas les intérêts de la Tunisie et peut nuire à ses relations avec l'Etat français et la communauté française ainsi que créer la confusion en soulignant : « la France est le premier client et fournisseur de la Tunisie et le plus grand investisseur aussi. Il y a près d'un million de Tunisiens qui habitent en France ».





I.M