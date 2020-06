Tunis classée ville la moins chère du monde pour les expatriés

Selon le classement Mercer publié le 9 juin 2020, la ville de Tunis est classée la moins chère au monde pour les expatriés occupant la 209e place.

Cette étude réalisée chaque année se base sur le calcul du coût de la vie et du logement. Hong Kong, pour la troisième année consécutive, occupe la tête du classement, suivie de Achkhabad au Turkménistan. Tokyo et Zurich occupent les 3ème et 4ème du classement tandis que Paris est à la 50ème place.

C’est Ndjamena, la capitale tchadienne, qui est classée ville la plus chère d’Afrique (15ème au classement général).

S.F