Mohamed Ali Toumi et Kyranis Travel visés par une campagne de dénigrement

L’agence de voyages Kyranis Travel se dit victime de « campagnes malintentionnées touchant son image et essayant de salir sa réputation ». Derrière ces campagnes de dénigrement, le fait que l’actuel ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, ait dirigé cette agence, avant sa nomination à la tête du département.

« Ces campagnes malintentionnées ne vont pas nous déstabiliser et l’on se réserve dorénavant le droit de poursuivre en justice tous ceux qui essayeront de salir injustement notre réputation » a affirmé la nouvelle direction de l’agence dans une déclaration donnée à Business News.

Bien que Mohamed Ali Toumi ait déclaré qu’il s’est totalement désengagé de cette agence avant de prendre les rênes du ministère, et ce depuis le 27 février 2020, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les accusations continuent, estimant que cette agence bénéficie d’un traitement de faveur surtout pour l’hébergement des ressortissants libyens.

Contactée par Business News, la nouvelle direction nous a confié aujourd'hui lundi 8 juin 2020 qu’elle : « se trouve actuellement au cœur d’une série d’attaques qui cherchent à nuire à Kyranis Travel et à son ex patron M. Toumi ».

« Kyranis Travel a préféré continuer à travailler et à honorer ses engagements envers ses clients sans prendre la peine de riposter. Nous évoluons dans un marché très concurrentiel et nous sommes conscients que la situation est difficile pour tout le secteur mais la concurrence ne devrait pas se faire sur la base de diffamations et de calomnies qui deviennent outrageuses particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous n’accepterons pas que notre réputation, que nous avons tant travaillée et pour laquelle nous avons beaucoup sacrifié, soit entachée à cause de fausses attaques et accusations. C’est pour cette raison que dorénavant, nous ne tolérerons plus les allégations et nous ferons valoir nos droits envers ceux qui nous diffameront ».

Et d’ajouter : « Kyranis Travel est une agence qui existe sur le marché depuis 2005. Du haut de nos quinze années d’exercice, nous nous sommes frayé notre chemin et avons su nous imposer dans le secteur dans le respect total et absolu des procédures, ce qui nous a permis de donner satisfaction à nos clients qui n’hésitent pas à revenir vers nous. Med Ali Toumi a quitté totalement et entièrement la gestion de Kyranis Travel avant de prendre ses fonctions au ministère le 27 février 2020. Depuis cette date, nous gérons l’agence et les clients sans bénéficier d’aucune faveur ou intervention ».

R.B.H