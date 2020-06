Un collectif dassociations appelle le gouvernement à inclure un Youth Act  au plan de relance

Un collectif de onze associations a appelé le gouvernement à inclure la jeunesse tunisienne dans son plan de relance en cours de préparation.

Le chef du gouvernement a, rappelons-le, reçu un groupe de jeunes Tunisiens la semaine dernière pour une réunion d’écoute.

Le collectif d’associations de jeunes a, surtout, souligné dans son communiqué adressé au gouvernement :

- la nécessité « d’inclure au plan de relance un ‘Youth Inclusion Act’, avec des mesures pour l’enseignement et la formation, le droit au bien-être, l’emploi, le revenu minimum, l’accès au sport et à la culture, l’accès à la propriété, à un TMM jeune et à l’entrepreneuriat, à la devise, la recherche et l’innovation et la simplification, la standardisation et la modernisation de l’Administration et des services publics ».

- l’importance « d’une implication et contribution des jeunes dans le système décisionnel est fortement demandée par l’inclusion des jeunes et de leurs organisations et structures dans les Conseils, Instances et structures étatiques nationales et régionales ».

Ce collectif est composé de : l’association des jeunes chercheurs d’emploi (AJCE), l’association des jeunes experts comptables de Tunisie (AJECT), l’association tunisienne des jeunes avocats (ATJA), l’association des étudiants en médecine (Associa-Med), le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises (CJD), Enactus Tunisie, Junior entreprises en Tunisie, Jeunesse agriculture, Lyceena, Youths Clubs, Youth Decides.

N.J.