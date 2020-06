Slim Choura : Le port du masque est obligatoire dans les universités !

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura, a assuré dans une intervention accordée à la radio nationale lundi 8 juin 2020 que la reprise progressive dans 200 établissements aura lieu à partir d’aujourd’hui à l’exception des facultés de médecine pour lesquelles la reprise était depuis 11 mai.

Il a affirmé qu’il n’y aura ni passage automatique des classes ni rentrée universitaire en septembre précisant que la rentrée universitaire de l’année 2020/2021 sera à partir du mois d’octobre.

Le ministre a précisé que les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont établi un protocole sanitaire qui préconise le port des masques et le respect de la distanciation sociale et la désinfection en vue d’assurer la reprise universitaire dans les bonnes conditions sanitaires.

Les masques et les gels désinfectants seront distribués gratuitement dans les établissements universitaires aux étudiants, ajoute Slim Choura.

Il a indiqué, dans ce sens, que des voies de sortie et d'entrée spécifiques ont été mises en place dans chaque établissement pour éviter les attroupements ajoutant que la capacité des salles a été également réduite de moitié.

En notant que la recherche scientifique doit constituer un élément essentiel de la souveraineté et la sécurité nationale, le ministre a souligné le rôle fondamental que joue celle-ci dans ces circonstances exceptionnelles. « Une initiative législative sera présentée prochainement pour soutenir la recherche scientifique » a-t-il lancé.