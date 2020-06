Hichem Ben Ahmed : Il est temps de reprendre les vols intérieurs

Le député Tahya Tounes et ancien ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, a estimé, dans un post publié ce dimanche 7 juin 2020, sur les réseaux sociaux, qu’il serait judicieux que Tunisair express reprenne les vols intérieurs.

Le député a estimé que les hôtels et les autres installations à vocation touristique, du nord au sud du pays, sont prêts à accueillir une clientèle tunisienne qui devrait cette année constituer l’essentiel de leurs contingents.

« Le déplacement entre les régions est désormais autorisé, Voitures privées, louages, trains, bus, taxis, transport de personnes et de marchandises sillonnent librement le territoire et alimentent une économie mise à mal par la récente crise» a noté Hichem Ben Ahmed.

Il a souligné qu’il est temps de donner le feu vert à la compagnie nationale d’autant plus que les aéroports et les hôtels ont désormais intégré les indispensables normes et protocoles de sécurité sanitaire : « notre compagnie nationale, nos hôtels et nos concitoyens ont tous besoin de cette reprise du flux aérien interne ».





I.M