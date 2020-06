Borhen Bsaies : Ennahdha exigera de Fakhfakh lexclusion dEchaâb et de Tahya Tounes du gouvernement !

Le journaliste et politique Borhen Bsaies a évoqué, dans un statut publié ce dimanche 7 juin 2020, sur les réseaux sociaux, l’intention d’Ennahdha de mettre le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh devant un choix douloureux.

« Ennahdha demandera à Elyes Fakhfakh de procéder à un remaniement pour exclure Echaâb et Tahya Tounes du gouvernement et d’y inclure Qalb Tounes, autrement c’est le parti qui quittera le gouvernement et causera ainsi son effondrement » a écrit le journaliste affirmant que le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi adressera clairement ce message demain au chef du gouvernement dans une interview enregistrée avec Nessma TV.

« L’été politique sera chaud » a-t-il conclu.

Rappelons que le gouvernement morcelé d'Elyes Fakhfakh avait déjà rendu sceptiques les observateurs politiques à sa formation. Ennahdha exigeait depuis le départ que Qalb Tounes y participe, chose qu'a refusée le chef du gouvernement. Le parti islamiste a fini par accorder sa confiance au nouveau gouvernement mais ses dirigeants n'ont pas caché qu'ils allaient revenir à la charge et que les choses pourraient changer. Au sein même du gouvernement des conflits ont éclaté entre Echaâb et Ennahdha particulièrement, rendant difficle le travail gouvernemental. Une situation qui a conduit Elyes Fakhfakh à élaborer un pacte de solidarité et de stabilité gouvernementale pour calmer tout ce beau monde. La signature de ce document du cessez le feu ne cesse d'être reportée...

M.B.Z