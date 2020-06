Mohamed Abbou : la Tunisie peut être réformée

Le ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement en charge de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, a indiqué, dans un statut publié ce dimanche 7 juin 2020, sur les réseaux sociaux, que la politique du gouvernement actuel repose sur l’application de la loi et la consécration du travail.

Il a précisé qu’un gouvernement n’est affaibli que par des gouvernants faibles ou corrompus et que les parties qui ont eu pour habitude d’entraver les réformes entreprises par l’Etat, car elles leur nuisent, « doivent savoir que cette époque est révolue ».

« Nous n'avons aucune crainte pour notre démocratie et nos libertés. Nos conditions économiques et sociales ne sont pas enviables, avant l’épidémie du Covid-19 et surtout après. Nous avons été animés d'une volonté sincère de faire progresser notre pays dans tous les domaines, et avec vous, nous le ferons…Nous avons tous la possibilité de développer notre pays. Les citoyens qui ont développé leur pays ne sont ni plus intelligents ni plus capables…Il ne s'agit pas de campagnes, ni de propager la peur mais plutôt d'instaurer un état de droit sans lequel la Tunisie ne progressera pas. La lutte contre la corruption est un effort et un travail quotidien de prévention et de dissuasion » a-t-il poursuivi.

Le ministre a souligné que si on accuse la démocratie d’être à l’origine de cette situation il n’en est rien et que le problème est quand elle permet la violation des lois et l’indulgence envers l’égoïsme.

« La Tunisie peut être réformée avec du travail acharné, des sacrifices, de la patience et en s’élevant au-dessus des futilités » a-t-il conclu, appelant le peuple à soutenir les réformes.

