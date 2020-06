Baisse temporaire de la TVA en Allemagne

L'Allemagne, à l’instar de plusieurs autres pays, n'échappe pas à la crise économique provoquée par celle du nouveau coronavirus. Le gouvernement adopte un plan de relance de 130 milliards d’euros pour les années 2020 et 2021 destiné à soutenir la consommation, à venir en aide aux communes endettées et à relancer le développement de certaines filières.

«Nous avons donc un plan de relance économique, un plan pour l'avenir et, bien sûr, en plus de cela, nous nous occupons maintenant de notre responsabilité pour l'Europe et de la dimension internationale», s'est félicitée la chancelière Angela Merkel.

Parmi les mesures annoncées figurent une baisse provisoire de ses deux taux de TVA. Du 1er juillet au 31 décembre 2020, ils passeront de 19% à 16% et de 7% à 5%.

Une allocation de 300 euros par enfant pour les familles et de nouvelles aides pour les entreprises en difficulté ont été, en outre, planifiées.

Le gouvernement allemand a mis en place aussi une prime à l'achat pour soutenir le secteur automobile, pratiquement à l'arrêt depuis plusieurs mois.

Angela Merkel a justifié ces aides pour soutenir les millions de travailleurs actuellement au chômage partiel: « Cela montre combien l'ensemble (de l'économie) est fragile et qu'il est nécessaire de réussir à stimuler l'économie pour que les emplois soient assurés».

