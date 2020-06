Elyes Fakhfakh reçoit des instagrameuses, mais pas seulement...

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est réuni, dans la soirée de vendredi 5 juin 2020 avec des représentants des organisations de jeunesses de la société civile et des jeunes actifs dans divers domaines (l’administration, la médecine, l’ingénierie, développement d'applications, les jeux électroniques et les blogs sur les réseaux sociaux).

Elyes Fakhfakh vise, à travers cette réunion, à écouter et à interagir avec les propositions des jeunes dans plusieurs domaines, en particulier leur vision de la Tunisie postrévolutionnaire, selon un communiqué de la présidence du gouvernement. La rencontre a été l'occasion d'échanger les idées et les opinions pour voir comment bénéficier de leurs énergies et les solutions qu'ils proposent aux problèmes brûlants des jeunes, tels que l'abandon scolaire précoce et l’adaptation entre le marché du travail et la formation que ces jeunes reçoit.

Le chef du gouvernement a également souligné l'importance de cette rencontre avec les jeunes tunisiens pour soutenir les efforts fournis dans le domaine de la numérisation, s'appuyer sur les points positifs enregistrés durant la crise de Covid-19 et relever le défi de la maîtrise de l'épidémie à travers des initiatives numériques développées par des jeunes avec la contribution de l'administration.

Elyes Fakhfakh a, dans ce sens, souligné le rôle fondamental que joue cette catégorie dans la phase de l’après Covid-19 en enrichissant le débat et en proposant des perceptions sur des questions brûlantes telles que le plan de relance économique, la contribution à l'élaboration du plan quinquennal 2020-2025, la modification du processus de développement et l’instauration de la décentralisation et la bonne gouvernance.

Il convient de rappeler que cette réunion a suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Les internautes tunisiens ont, en effet, tourné en dérision la rencontre du chef du gouvernement avec des « instagrameuses » ou « influenceuses » jugées souvent frivoles.

I.M