Démission de Salwa Ben Aicha - Errahma se retrouve avec un seul siège au Parlement

Saïd Jaziri, député du parti islamiste Errahma est désormais le seul député du parti au parlement.

La deuxième députée Salwa Ben Aicha a présenté sa démission hier, mercredi 3 juin 2020, en signe de solidarité avec ses collègues Mouadh Ben Dhief et Ahmed Ben Ayed que Jaziri avait traité de « brebis » pour avoir rejoint Al Karama.

Avec cette démission, le parti qui avait entamé le mandat parlementaire avec quatre sièges n’en possède désormais plus qu’un seul.

Mouadh Ben Dhiaf élu sur la circonscription de la Manouba, et Ahmed Ben Ayed, élu à l’Ariana avaient annoncé leur démission le 21 janvier. Ils ont indiqué dans des lettres publiées sur leurs pages Facebook respectives que parmi les raisons les ayant poussés à démissionner : la prise de décision unilatérale du président du parti, sans consultation des députés; la déviation de la direction du parti des principes et des orientations affichées lors des élections législatives, mais aussi l’absence de structuration du parti et le manque de respect envers les députés.

M.B.Z