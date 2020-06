Walid Zarrouk de nouveau en prison

L'avocat et activiste politique, Abdennaceur Aouini, a indiqué, dans un statut publié ce jeudi 4 juin 2020, sur les réseaux sociaux que le sécuritaire et syndicaliste Walid Zarrouk, arrêté le 1er juin a été incarcéré.

Quelques heures avant son arrestation, Walid Zarrouk avait publié un statut indiquant qu’ « une page Facebook d’un syndicat sécuritaire est en train de faire des règlements de compte, et qu’un syndicaliste, avec qui il est en conflit, lui attribue la page ».

« Je le défie, tout comme celui ayant donné les ordres pour m’arrêter, parce qu’il est en train d’induire en erreur le ministère public. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il y a des ordres pour m’arrêter alors qu’aucune convocation personnelle ne me soit parvenue », précisait le sécuritaire.

L’avocat Abdennaceur Aouini avait aussi affirmé que des policiers ont encerclé son domicile, s’y sont introduits et ont arrêté de force le syndicaliste sécuritaire Walid Zarrouk, qui se trouvait chez lui. Me Aouini avait assuré que son client a été agressé verbalement et physiquement par les unités. Faits démentis par le ministère de l’Intérieur qui a affirmé que Walid Zarrouk était recherché et que l’ordre de son arrestation immédiate provenait du ministère public. Le ministère a précisé que M. Zarrouk a été interpellé dans un lieu public (et non chez l’avocat), qu’il a refusé d’obtempérer, qu’il a été rejoint par Me Aouini et que ce dernier s’est interposé en proférant des insultes et en agressant les policiers.

M.B.Z