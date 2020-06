Yadh Elloumi exprime son soutien aux députés qui ont voté contre la Déclaration du parlement sur la Libye

Le député Qalb Tounes Yadh Elloumi a exprimé ce jeudi 4 juin 2020 son soutien aux députés qui ont voté hier contre la Déclaration du parlement sur la Libye.

« Tout mon soutien aux collègues qui ont rejeté hier la pétition suspecte du PDL malgré le harcèlement moral et politique visant à diriger l'opinion publique et à influencer les députés… La vérité est la vérité et c'est l'essence du serment que nous avons prêté en tant que députés, personne n'a la garde de la conscience de l'autre et si elle était passée ses conséquences seraient désastreuses pour l'économie tunisienne » a écrit le député dans un post partagé sur les réseaux sociaux.

Yadh Elloumi a estimé que la motion est suspecte et a pour but d’empêcher la Tunisie de conclure des accords économiques en prétextant la non-ingérence dans les affaires libyennes.

« Le seul objectif de cette motion est de soutenir un autre clan et de servir le prétendu leadership individuel de Abir Moussi » a-t-il ajouté.

Le député a enfin tenu à préciser qu’il s’agit d’une opinion personnelle qui n’engage pas son parti. Une précision opportune dans le sens où son collègue, Oussama Khelifi n’avait pas exclu hier d’accorder les positions avec le PDL si certaines conditions sont acceptées.

Rappelons que la proposition contre l’ingérence étrangère en Libye, n’a pas pu récolter hier les 109 voix permettant l’adoption. 94 députés ont toutefois voté pour la déclaration contre 68 refus. Un chiffre qui constitue tout de même une victoire dans le sens où il a de quoi inquiéter le camp adverse. L’opposition et une partie de la coalition au pouvoir ont enfin trouvé une raison pour s’unir.

