Mohamed Rabhi : Les Tunisiens en provenance de létranger doivent présenter le reçu de paiement de lhôtel !

Le président de la commission du confinement au sein du ministère de la Santé, Mohamed Rabhi, est intervenu ce jeudi 4 juin 2020, pour clarifier les nouvelles modalités de la mise en quarantaine obligatoire pour les Tunisiens en provenance de l’étranger.

Il a précisé qu’une liste d’hôtels sera mise à la disposition des Tunisiens et comportant les prix, de 100 dinars pour les hôtels cinq étoiles, 80 dinars pour les quatre étoiles et 60 dinars pour les trois étoiles ainsi que les coordonnées bancaires des seize établissements.

« On peut directement payer de l’étranger ou demander à quelqu’un de le faire ici, l’important est de payer avant de prendre l’avion car il ne sera pas possible d’effectuer l’enregistrement sans présenter le reçu. Ainsi à l’arrivée les citoyens seront accueillis par le chauffeur de l’hôtel qui prendra en charge leur transfert » a poursuivi Mohamed Rabhi.

Il a ajouté que les personnes en provenance de l’étranger devront également présenter un document attestant qu’ils ont subi un test avant d’arriver et qu’il est négatif. « Evidemment certains n’auront pas fait ce test, auquel cas ils devront rester plus longtemps dans le centre de mise en quarantaine, c’est pourquoi nous conseillons vraiment aux citoyens de faire ce test. Au bout de sept jours de quarantaine, ils devront en subir un deuxième et s’il s’avère aussi négatif ils pourront quitter l’hôtel. Néanmoins il faudra s’engager à poursuivre le confinement chez eux pour une durée d’une semaine supplémentaire, cela est très important » a-t-il ajouté.

Rappelons que la Tunisie enregistre depuis quelques semaines de nombreux cas importés de Covid-19. Les cas importés sont soixante fois plus important que les locaux, avait souligné le ministre de la Santé.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 1.087 cas sur un total de 53.161 dépistages réalisés. 965 personnes se sont rétablies après avoir été contaminées. Deux personnes sont actuellement hospitalisées.

M.B.Z