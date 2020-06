Rached Ghannouchi : Une remise en question simpose !

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi s’est prononcé, ce jeudi 4 juin 2020, à la fin de la plénière ayant duré 20 heures et consacrée au débat autour de la diplomatie parlementaire, estimant qu’une remise en question s’impose.

« J’ai écouté toutes vos critiques et remarques. Je dois les prendre en considération parce que si je suis ici, c’est grâce à vous. Je dois, également, être plus proche de vous », indique Rached Ghannouchi.

Toutefois, il a tenu à préciser que personne ne lui a imposé cette plénière et qu’il a accepté le débat, partant de sa conviction de l’utilité et de l’importance du dialogue et de son refus de l’exclusion.

Il a, également, mis en garde contre le discours idéologique et la diabolisation de personnes ayant un avis différent, ce qui peut mettre en danger l’expérience démocratique. « Ceux qui estiment que notre culture présage une guerre civile n’ont pas tort et c’est grave. Notre culture et les discours qu’on entend consacrent la division et nourrissent la haine ».

D’autre part, M. Ghannouchi a indiqué que la diplomatie parlementaire est importante d’autant plus qu’elle s’aligne sur la position officielle de la Tunisie.

S.H