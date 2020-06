Hydroxychloroquine : lOMS se rétracte et autorise à nouveau les essais cliniques

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a autorisé à nouveau, mercredi 3 juin, les essais cliniques du protocole thérapeutique à base d’hydroxychloroquine pour le traitement des personnes infectées par le coronavirus responsables de la maladie Covid-19.

« Sur la base des données disponibles, le comité Covid-19 Solidarity a annoncé qu’il n’y avait aucune raison de modifier le protocole d’essai. Le Groupe exécutif a approuvé la poursuite de tous les essais y compris l’utilisation de l'hydroxychloroquine », lit-on dans un tweet du directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La semaine dernière, l’OMS a recommandé l’arrêt des essais cliniques de ce protocole thérapeutique en se référant à l’étude publiée par la revue du laboratoire britannique The Lancet. Celui-ci a, également, émis des réserves, mercredi 3 juin, quant aux résultats de l’étude qui, rappelons-le, a souligné une corrélation entre des troubles cardiaques et une hausse de la mortalité chez les Covid+ soumis au protocole à base de chloroquine et hydroxychloroquine.

Au lendemain de l’annonce de l’OMS, et alors que seuls deux cas Covid+ étaient hospitalisés, la Tunisie a suspendu ce protocole. Jusqu’au 2 juin, 1086 cas confirmés ont été enregistrés en Tunisie, 965 personnes se sont rétablies et 48 ont succombé au virus.

L’OMS a, rappelons-le, lancé des essais cliniques sur trois autres schémas thérapeutiques. Le premier est à base de remdésivir utilisé initialement dans le traitement du virus Ebola. Le deuxième schéma est une combinaison de lopinavir et de ritonavir, « un traitement homologué de l’infection à VIH ». Le troisième protocole soumis aux tests est l’interféron bêta-1a, utilisé pour traiter la sclérose en plaques.

N.J.