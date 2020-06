Les agents du ministère des Affaires étrangères menacent de faire grève

Les agents et cadres du ministère des Affaires étrangères ont menacé d’entrer en grève le jeudi 11 juin en signe de protestation contre le rejet de leurs revendications.

Dans un préavis de grève publié mercredi 3 juin et adressé, entre autres, au président de la République et au chef du gouvernement, l’Union régionale du travail à Tunis a réitéré la volonté des agents et cadres des Affaires étrangères d’exercer leur droit syndical et leur droit à la permutation.

Elle a également dénoncé le rejet des revendications formulées, notamment celles relatives aux primes à destination des agents en activité.

N.J.