La Charte de compétitivité du secteur automobile examinée lors d'une réunion au ministère de l'Industrie

Le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef, a reçu, mercredi 3 juin, le président de la Tunisian Automotive Association (TAA) – association tunisienne des industriels du secteur des composants automobiles – Nabhan Bouchaala, et le vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Hichem Elloumi.

La Charte de compétitivité de l’industrie automobile était à l’ordre du jour, lit-on dans un communiqué du ministère de l’Industrie et des PME.

Les intervenants ont discuté des différents axes de cette charte visant à booster la compétitive entre les acteurs du secteur et préserver les emplois en ces circonstances marquées par une crise sanitaire et économique inédite.

Le président de la TAA a appelé à doubler les efforts pour développer davantage l’infrastructure industrielle et technologique du secteur afin d’attirer les investissements et faire de la Tunisie un pôle régional et international dans le domaine de la production des composants automobiles.

Le ministre de l’Industrie et des PME a, de son côté, affirmé que son ministère était prédisposé à apporter son soutien au secteur pour qu’il reprenne le cours normal de ses activités et assurer sa pérennité.

N.J.