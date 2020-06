Le gouvernement et lUtica saccordent sur lactivation des décisions des réunions périodiques et sectorielles

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et le président de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Samir Majoul, ont convenu d’activer les décisions des réunions périodiques et sectorielles tenues entre les deux parties et ce au terme de la réunion de travail organisée mercredi 3 juin à la Kasbah.

Elyes Fakhfakh a reçu une délégation de l’Utica en plus de quelques membres du gouvernement pour discuter de la stratégie nationale sur la relance de la machine économique.

Le chef du gouvernement a souligné que la situation économique et financière du pays nécessitait des solutions urgentes susceptibles de conforter la relance économique et de remplir les caisses de l’Etat sur les neuf prochains mois.

Réitérant sa volonté de rompre avec les processus de rafistolage, il a noté l’importance d’élaborer des solutions opérationnelles et réalisables sur lesquelles l’Etat pourrait bâtir des réformes concrètes.

De son côté, Samir Majoul a assuré que l’Utica avait présenté sa vision de la situation économique actuelle et les mécanismes susceptibles d’aider les entreprises à contourner la crise liée à la pandémie Covid-19.

