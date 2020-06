Mabrouk Korchid à Maher Zid : Ta place est en prison, le juge t'a condamné !

La plénière du mercredi 3 juin tient jusqu’à l’heure ses promesses. Insultes, échanges d’accusations et accrochages sont au rendez-vous.

En dehors de l'hémicycle de l’annexe du Parlement, les querelles en aparté commencent à fuser sur les réseaux sociaux.

Une des scènes houleuses que la toile a pu admirer, en cet après-midi sous haute tension, est celle qui a opposé le député Tahya Tounes et ancien ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, et l’élu de la Coalition Al-Karama, Maher Zid.

« Tu es un criminel ! Le juge t’a condamné à quatre ans de prison ! », a lancé Mabrouk Korchid à Maher Zid.

Des agents du Parlement se sont interposés avant que les deux représentants du peuple n’en viennent aux mains.

Plus tôt en mai, Korchid s’est attaqué, sur Facebook, à son collègue d’Al Karama, en le traitant de menteur et en affirmant que sa place était en prison et non au Parlement.

En 2018, Maher Zid – à la base blogueur connu pour ses positions proches des islamistes extrémistes – avait été condamné en première instance à deux ans de prison ferme pour diffamation à l’encontre de l’ancien président de la République, feu Béji Caïd Essebsi.

N.J.