La Biat augmente son capital pour le porter à 178,5 MD

A circonstance exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) se sont tenues, ce mercredi 3 juin 2020, à distance et à huit-clos par visio-conférence où seuls les actionnaires et certains médias y ont été conviés dont Business News.

Cette année, les actionnaires ont été invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir au président de l’Assemblée en l’envoyant par courrier officiel ou par mail avant l’expiration du jour précédent la réunion de l’AGO.

Il en ressort selon les chiffres présentés par Mohamed Agrebi, directeur général de la banque que la Biat a réalisé un résultat net en hausse de 30,7%, passant de 254,8 millions de dinars à 333 millions de dinars. Le PNB a, pour sa part, augmenté de 14,7% pour se situer à 956,9 millions de dinars.

En outre, l’AGE a entériné l’augmentation de capital par incorporation de réserves proposée par le conseil d’administration. Le capital social de la Biat passe ainsi de 170 millions de dinars à 178,5 millions de dinars, via l’émission de 850.000 actions nouvelles, d’une valeur nominale de dix dinars chacune, à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires, à raison d’une action nouvelle gratuite pour vingt anciennes. Les nouvelles actions porteront jouissance à partir du 1er janvier 2020.

Nous y reviendrons avec plus de détails.

I.N