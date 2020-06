Saïd Jaziri : On ma volé deux brebis !

Le député et président du parti Errahma, Saïd Jaziri a dénoncé dans un point d’ordre lors de la plénière de ce mercredi 3 juin 2020, la politique du bureau de l’ARP et le nomadisme parlementaire.

« Vous ne vous rendez pas compte des erreurs du bureau de l’assemblée et que vous êtes en séparation avec le peuple et en confrontation continue. Vous ne vous rendez pas compte des marchandages. Chaque député a le droit de parler. Je suis venu à ce parlement avec quatre députés, on m’a volé deux brebis. Tout est faux. Il faut changer votre bureau et votre politique », indique Saïd Jaziri en faisant référence aux deux députés de son parti ayant rejoint le bloc Al Karama.

Ces propos ont suscité une vive polémique et l’indignation des députés, notamment, ceux du bloc Al Karama. Dans ce contexte, le président du bloc Ennahdha, Noureddine Bhiri a indiqué que les propos de Saïd Jaziri sont inconcevables nécessitant des excuses. « Nous ne sommes pas dans un abattoir. Vos propos constituent une offense à tous les députés et à tout le peuple tunisien, sans qui, vous ne seriez jamais ici en tant que député. Monsieur le président du Parlement, j'appelle à retirer l’intervention de Saïd Jaziri et de ne pas enregistrer ses propos ».

S.H