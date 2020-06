Fadhel Abdelkefi entre dans le CA de la Biat

L’ancien ministre des Finances Fadhel Abdelkefi entrera aujourd’hui, 3 juin 2020, dans le conseil d’administration de la Biat, première banque privée en Tunisie. Sa nomination devrait être entérinée à l’issue de l’assemblée générale de la banque qui se tient lieu en ce moment même à huis clos. Les actionnaires de la banque ont toutefois la possibilité de participer, via visioconférence, à l’assemblée et émettre leurs suggestions et réserves.

La nomination de M. Abdelkefi n’est pas sans lien avec l’achat de Tunisie Valeurs, dont il est le président, par la Biat.

R.B.H.