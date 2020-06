Jamel Ksibi : Le secteur du BTP est un levier de croissance important

Le directeur de la Fédération nationale du bâtiment relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Jamel Ksibi, a indiqué mercredi 3 mai 2020 que le secteur de l'habitat et de l'infrastructure est un levier pour relancer l’économie et sortir de la crise de Covid-19.

Intervenu sur Express FM, Jamel Ksibi a assuré que secteur du bâtiment et des travaux publics en difficulté depuis 2010, est submergé par les problèmes financiers surtout les très petites et petites entreprises dont une grande partie risque la disparition et les travailleurs n’ont pas eu leurs salaires à cause de la crise.

«Nous devons protéger ces entreprises afin de sauver le secteur du bâtiment dans la mesure où il est un levier de croissance important dans ces circonstances exceptionnelles » a-t-il précisé.

Il a également souligné que le secteur de l’infrastructure et de l’habitat a une réponse immédiate pour éviter une crise sociale et créer des emplois en martelant : « Si on investit 1 million de dinars, 25 emplois directs seront créés dans les chantiers et 25 autres dans la filière (forgeron, menuisier, électricien … etc )».

« Nous discutons avec le ministre des Finances des mesures à prendre et des solutions bancaires nécessaires pour sauver le secteur. Nous tentons de faire en sorte que ce secteur soit un point de départ pour la relance de l’économie » a-t-il indiqué.

En soulignant l’importance de protéger la classe moyenne et attirer les investisseurs en vue de créer une dynamique, M. Ksibi a ajouté : « Nous devons réfléchir “out of the box” en s’occupant du secteur de l’habitat social et international (celui qui attire les investisseurs) à la lumière de l’expérience des pays de la méditerranée qui ont réussi à attirer un flux d’investisseurs ».





I.M