Nissaf Ben Alaya : Les visiteurs devront présenter un test négatif au Covid-19 avant dentrer en Tunisie !

La directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a indiqué, ce mardi 2 juin 2020, dans une déclaration à l’agence Tap que le comité scientifique pour la lutte contre la Covid-19, va présenter de nouvelles propositions aux gouvernement pour maîtriser davantage les cas importés d’infection au Covid-19 et éviter la propagation à nouveau du virus.

Parmi les principales propositions, Nissaf Ben Alaya a indiqué que les visiteurs devront présenter des analyses négatives effectuées 72 heures avant d’entrer sur le territoire tunisien. Outre l’obligation de remplir un questionnaire sanitaire fourni par une application du ministère de la Santé afin de donner des détails sur leur état de santé. Un contrôle strict doit être mis en place durant le voyage et lors des procédures douanières dans les aéroports et les ports afin de s’assurer du respect de la distanciation physique et du port des masques.

Rapplons que le pays s’apprête à accueillir une nouvelle cohorte de ressortissants tunisiens venus de l’étranger. Le ministère du Trasport a, en effet, programmé de nouveaux vols de rapatriement à compter du 4 juin. La Tunisie rouvre, par ailleurs, son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes à partir du 27 juin dans le cadre du déconfinement total prévu le 14 juin. Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

S.H