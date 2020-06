La compagnie pétrolière OMV en grève les 4, 5 et 6 juin

Le personnel de l’antenne tunisienne du groupe énergétique autrichien OMV observe une grève de trois jours les 4, 5 et 6 juin, a annoncé, mardi 2 juin 2020, la fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Cette grève sera couplée à un arrêt de production sur les trois sites et champs pétroliers de l’entreprise à Tunis, Gabès et Tataouine (champs Nawara), et ce en réaction à l’échec de la réunion de réconciliation, selon un communiqué de la fédération.

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques a également pointé du doigt l’absence de la direction lors de la réunion de réconciliation et son manque de sérieux dans les négociations relatives à la régularisation de la situation des ouvriers.

