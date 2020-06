Arrestation de Walid Zarrouk : le ministère de lIntérieur dément la version de Abdennaceur Aouini

Le ministère de l’Intérieur a donné, mardi 2 juin 2020, sa version quant à l’incident dénoncé hier par l’avocat Abdennaceur Aouini. Ce dernier avait publié un statut sur les réseaux sociaux affirmant que des policiers ont encerclé son domicile, s’y sont introduits et ont arrêté de force le syndicaliste sécuritaire Walid Zarrouk, qui se trouvait chez lui. Me Aouini avait assuré que son client a été agressé verbalement et physiquement par les unités.

Le département de l’Intérieur a catégoriquement démenti les faits avancés par l’avocat, assurant que Walid Zarrouk était recherché et que l’ordre de son arrestation immédiate provenait du ministère public. Le ministère précise que M. Zarrouk a été interpellé dans un lieu public (et non chez l’avocat), qu’il a refusé d’obtempérer, qu’il a été rejoint par Me Aouini et que ce dernier s’est interposé en proférant des insultes et en agressant les policiers.

Le ministère annonce par ailleurs, que toute la scène a été filmée. Une version donc totalement différente de celle avancée par Abdennaceur Laâouini. A la suite de cette altercation, le ministère public a ouvert une instruction contre l'avocat pour agression d’un agent dans l’exercice de ses fonctions.

I.L.