Arrestation de Walid Zarrouk

Le sécuritaire et syndicaliste Walid Zarrouk a été arrêté, ce soir du lundi 1er juin 2020, alors qu’il était au domicile de l’avocat Abdennaceur Aouini, apprend Business News.

Me Aouini a publié un post adressé au ministre de l’Intérieur pour revenir sur ce qui s’est passé. « Des policiers en civil parmi les éléments du directeur de la police judiciaire Abdelkader Farhat ont encerclé ma maison avec deux voitures administratives. Ils ont fermé la rue, puis appelé Walid Zarrouki qui était chez moi. Dès que j’ai ouvert la porte, plus de dix individus sont entrés, kidnappant Walid Zarrouk. Ils l’ont violemment agressé sur les escaliers. Quand j’ai voulu intervenir en indiquant que j’étais son avocat, réclamant les papiers officiels, on m’a repoussé. On m’a crié dessus affirmant qu’ils détiennent un ordre verbal du procureur de la République et du directeur général de la sécurité nationale. Walid Zarrouk a été ligoté et conduit à bord de l’une des deux voitures administratives ».

Quelques heures avant son arrestation, Walid Zarrouk a publié un statut indiquant qu’ « une page Facebook d’un syndicat sécuritaire est en train d’effectuer des règlements de compte, et qu’un syndicaliste, avec qui il est en conflit, lui attribue la page ».

« Je le défie, tout comme celui ayant donné les ordres pour m’arrêter, parce qu’il est en train d’induire en erreur le ministère public. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il y a des ordres pour m’arrêter alors qu’aucune convocation personnelle ne me soit parvenue », indique-t-il.

On rappelle que la législation tunisienne interdit catégoriquement ce type d'arrestation et exige un mandat judiciaire en bonne et due forme avant d'arrêter quiconque. Elle interdit également que l'on entre dans les domiciles des personnes, sans ce mandat, tout comme elle interdit d'interroger les suspects sans la présence de leur avocat.

