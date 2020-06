Tunisie Valeurs - La crise du Covid-19 laisse entrevoir des opportunités pour Euro-Cycles

Tunisie Valeurs, le premier intermédiaire en bourse tunisien a rendu publics, lundi 1er juin 2020, les indicateurs d’activité d’Euro-Cycles.

Ainsi, il en ressort que les réalisations du Groupe sur le premier trimestre de l’année en cours portent la marque d’une résistance face aux retentissements mondiaux de la crise du Covid-19. L’avènement de cette crise sanitaire devrait plutôt donner un coup d’accélérateur à l’industrie des vélos dans le monde. Promu comme moyen favorable de distanciation sociale et comme mode de transport écologique de référence, le vélo est de plus en plus plébiscité en Europe. Il devrait retrouver une place centrale dans les métropoles post-Covid.

Pour consulter l’intégralité du rapport cliquer sur lien.