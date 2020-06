Covid-19 - Une aide de 80 millions dEuros de la France pour soutenir la Tunisie

L’ambassade de France en Tunisie a publié, ce lundi 1er juin 2020, un communiqué de presse indiquant que dans le cadre du partenariat d’exception qui lie les deux pays, la France affirme son plein soutien au plan mis en place par l’Etat tunisien pour lutter contre les effets (sanitaires, budgétaires, économiques, sociaux…) de la pandémie de Covid-19, avec le versement de 80M€ de financement.

L’Agence Française de Développement (AFD), opérateur principal de la coopération franco-tunisienne, s’est mobilisée pour répondre à cette situation d’exception et soutenir à un moment difficile le budget tunisien.

Une première réponse financière par une accélération de ses décaissements

L’AFD, engagée dans l’initiative « Covid-19 - Santé en commun » lancée le 9 avril dernier par le président de la République française, apporte ainsi une première réponse aux besoins financiers additionnels de la Tunisie nés de la pandémie.

Ce versement de 80 M€ pour soutenir les efforts budgétaires de l’Etat tunisien provient d’une réallocation de fonds des programmes de réforme de la gouvernance des entreprises publiques et de relance de l’investissement et de modernisation des exploitations agricoles, cofinancé par l’Union Européenne.

Un soutien spécifique aux collectivités locales

Dans le prolongement de ses nombreuses interventions depuis plus de vingt ans en faveur des collectivités locales tunisiennes, l’AFD, dans une approche «Equipe Europe», appuie également des communes tunisiennes dans leur lutte contre la pandémie en leur permettant de se doter d’équipements de protection des agents municipaux particulièrement exposés au risque de contamination lors de la collecte des déchets ménagers, ainsi que de matériels et produits de désinfection et de stérilisation.

Ces deux annonces sont intervenues à l’occasion d’une réunion de travail organisée le 28 mai 2020 entre Selim Azzabi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie en présence du ministre-conseiller pour les Affaires économiques de l’ambassade de France et du Directeur de l’AFD en Tunisie.

Selim Azzabi, s’est déclaré « très satisfait de l’écoute portée par la France à sa demande d’une mobilisation rapide de fonds dédiés à la lutte contre les effets de la crise du COVID-19 et de sa réponse appropriée, au niveau national et local, intervenant par ailleurs sans endettement nouveau pour la Tunisie ».

« Première étape franchie, très rapidement, du soutien budgétaire de la France à la Tunisie en 2020», Olivier Poivre d’Arvor a annoncé par ailleurs « qu’au-delà des procédures d’accélération des versements et de réallocation de fonds des concours AFD qui vont se poursuivre, la France entend poursuivre cette année son appui financier historiquement important à la Tunisie, aux côtés de laquelle elle se tient plus que jamais».

(D'après communiqué)