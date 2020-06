Le chargé de communication du ministère de lEnergie : on aurait pu inventer une mission à Mongi Marzouk !

Commentant la polémique suscitée par le voyage en France du ministre de l’Energie, Mongi Marzouk, le chargé de communication au sein du ministère, Kamel Cherni, est intervenu ce lundi 1er juin 2020, sur Shems FM pour défendre le ministre.

« Mongi Marzouk a demandé la permission du chef du gouvernement et n’a en rien fait usage de ses prérogatives en tant que ministre. Les gens voyagent et la preuve les billets aller/retour se vendent en ce moment. Le ministre a pu voyager pour visiter sa famille et il a été honnête sur ce point, nous aurions pu lui inventer une mission cela aurait été facile », a déclaré le chargé de communication.

Le ministre avait admis publiquement qu’il a pris l’avion pour passer l’aïd avec sa famille, alors qu’il était formellement interdit de se déplacer pour célébrer l’aïd en famille même à l’intérieur du pays. Mongi Marzouk a quitté la Tunisie alors que seuls les vols de rapatriement sont autorisés jusqu’à nouvel ordre et que les frontières tunisiennes sont fermées depuis le 18 mars.

« Puisque la situation sanitaire s’est stabilisée, j’ai profité des vacances de l’aïd pour rendre visite à ma famille à Paris. J’ai réservé mon billet aller-retour sur un vol Tunisair et j’ai respecté toutes les mesures sanitaires. Malheureusement, le vol de retour a été annulé. Je continue à assumer ma mission à distance et je me conformerai aux mesures d’isolement obligatoire à mon retour » a affirmé le ministre, propos qui ont laissé sceptiques les Tunisiens dans la mesure où les vols opérés depuis la fermeture des frontières concernent uniquement le rapatriement des citoyens bloqués dans un pays étranger et nullement des voyages pour aller rendre visite à la famille.

M.B.Z