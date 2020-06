Sfax - une grève des agents de la santé pour contester l'arrestation des syndicalistes dans laffaire Affes

Les agents de la santé de Sfax ont entamé, ce lundi 1er juin 2020, une grève sectorielle régionale pour protester contre le maintien en détention des syndicalistes accusés dans l’affaire de l’agression présumée du député Al Karama, Mohamed Affes.

Des centaines de personnes ont scandé des slogans appelant à la libération des syndicalistes devant le siège du gouvernorat de Sfax et d’autres hostiles envers le président de l’ARP, Rached Ghannouchi et le député Al Karama, Seif Eddine Makhlouf.

Le secrétaire général adjoint de l’Union régionale du travail à Sfax, Youssef Aouadni et en présence du secrétaire général adjoint de l'UGTT Sami Tahri, a indiqué que ce mouvement n’a pas été organisé contre la justice mais pour une justice indépendante, non politisée et transparente. Sami Tahri a déclaré, pour sa part, que les syndicalistes ont été arrêtés à cause des pressions subies par la justice.

Rappelons que le député Mohamed Affes a affirmé avoir été agressé par des représentants de l’UGTT, qui ont refusé sa présence au Comité de suivi de la crise à l'administration régionale de la santé pour la simple raison qu’il est membre de la Coalition Al Karama. Chose qu’a réfuté la centrale syndicale.

La Chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel de Sfax a approuvé les conclusions de l'enquête du juge d’instruction du Tribunal de première instance de Sfax en ce qui concerne l’affaire. Quatre personnes de l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax ont été mises en examen, trois en état d’arrestation (un responsable syndical dans le secteur de la santé et deux agents de sécurité) et une en liberté (un agent hospitalier). Ils sont poursuivis pour violence aggravée, vol avec usage de la violence et violence envers un fonctionnaire public.

La Chambre des mises en accusation a refusé le 19 mai les demandes de libération des prévenus. Elle a décidé de déférer le dossier devant la chambre criminelle près du Tribunal de première instance de Sfax.

M.B.Z