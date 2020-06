Chambre nationale des loueurs de voitures : 200 entreprises sont menacées de faillite !

La chambre syndicale nationale des loueurs de voitures a exprimé son mécontentement face au refus des institutions bancaires d’appliquer les décrets gouvernementaux concernant le remboursement des crédits et financements annoncés par la présidence du gouvernement pour aider les secteurs impactés par la crise sanitaire du Covid-19.

Dans un communiqué publié hier, dimanche 31 mai 2020, le syndicat a affirmé que plus de mille emplois sont menacés par l’arrêt brutal de l’activité des loueurs de voitures et que 200 entreprises sont menacées de faillite si l’Etat n’intervient pas pour mettre en place des facilités administratives, bancaires et financières en faveur du secteur.

« Nous soulignons le refus des banques et des sociétés de leasing d’appliquer le décret 19 publié le 15 mai 2020 en imposant aux loueurs de voitures de rééchelonner leurs prêts avec un taux d’intérêts allant jusqu’à 15,5%. Le secteur n’a pas profité des mesures annoncées par l’Etat pour soutenir les PME », a ajouté la chambre, annonçant des mouvements de protestation contre l’entêtement de certaines institutions qui refusent d’appliquer les décrets et lois annoncés par l’Etat et publiés dans le Journal officiel de la République tunisienne.

M.B.Z