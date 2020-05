Cri de détresse de Tunisiens bloqués au Koweït

Des Tunisiens bloqués au Koweït ont lancé un appel de détresse, via la page Facebook officielle de la Présidence de la République. Ils réclament leur rapatriement en Tunisie, leur situation devenant chaque jour plus précaire.

Il s’agit de 150 personnes qui travaillaient dans le secteur privé au Koweït et qui ont été licenciées depuis le mois de mars suite à la pandémie qui a fait des ravages dans ce pays (près de 1.000 cas détectés par jour).

«Conscients qu'il y a des citoyens dont le rapatriement est plus urgent, nous avons, au départ, pris notre mal en patience. Mais actuellement, vu que nos ressources sont épuisées et que nous n'avons plus d'économies et comme nous avons constaté que dernièrement 56 citoyens tunisiens ont été évacués du Bahreïn et d'autres d'Arabie Saoudite, nous considérons qu'il est urgent que les autorités tunisiennes se penchent sur notre cas. Nombre d'entre nous sont prêts à s'endetter pour payer les frais de rapatriement», ont-t-ils écrit dans un message posté sur la page de la présidence.

Des milliers de Tunisiens ont été bloqués à l’étranger suite à la crise covid-19. Des centaines de dessertes ont été programmées par Tunisair, l’armée nationale et d’autres compagnies aériennes pour les rapatrier. Mais, le nombre important de citoyens bloqués et les restrictions de voyage suite à la fermeture des frontières de la majorité des pays, ont empêché le retour au pays de tout le monde.

I.N