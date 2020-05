Le collectif des droits et des libertés appelle à arrêter les poursuites contre Emna Chargui

Le collectif national des droits et des libertés a rendu public un communiqué, ce mercredi 27 mai 2020, pour mettre en garde contre les violations de la liberté de la presse, d’expression et de conscience.

Après avoir énuméré les différentes arrestations ayant eu lieu récemment et visant des bloggeurs durant ces derniers jours, le collectif a fait part de son refus catégorique de toutes ses violations exprimant sa solidarité avec tous les journalistes et les bloggeurs touchés par ces campagnes de diabolisation, de harcèlement et de diffamation. Il a, également dénoncé le procès de la bloggeuse Emna Chargui qui a été privée de son droit à un avocat lorsqu’elle a comparu devant le ministère public, et dont l'audience est prévue demain 28 mai 2020. Le collectif a appelé à arrêter toutes les poursuites judiciaires à son encontre, tout comme à l’encontre du bloggeur Chaker Jahmi.

Le collectif a indiqué qu’il est en train de suivre avec préoccupation la recrudescence des campagnes de menaces de ces libertés garanties par la Constitution tunisienne et les conventions internationales.

Dans ce contexte, il a épinglé les projets de loi inconstitutionnels et suspects présentés par certains députés, pour avoir une mainmise sur les médias et servir les intérêts de certains lobbys, et ce, à travers la création d’une entité alternative à la Haica.

Le collectif a ajouté que certaines pages au financement douteux et aux orientations connues, se mobilisent pour la diffamation, l’insulte, l’apostasie et la menace des journalistes, des personnalités et des organisations ayant des positions qui s'opposent au parti Ennahdha et ses alliés.

Le même communiqué dénonce, également, l’implication des appareils sécuritaires et judiciaires et leurs exploitations pour faire pression sur la liberté d’expression et de conscience.

S.H