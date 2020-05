Publication du protocole sanitaire pour le tourisme

Le ministère du Tourisme, a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 27 mai 2020, la finalisation du nouveau Protocole sanitaire pour le tourisme tunisien mis en place par l’Office national du tourisme tunisien et approuvé par toutes les parties prenantes.

Le ministère a souligné que les opérateurs du secteur sont tenus de l’appliquer à partir du 4 juin à l’ouverture de leurs établissements.

Ce protocole comporte les mesures à adopter par les clients et le personnel hôtelier. Il s’agit notamment du port obligatoire des masques de protection lors des excursions, de la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, du respect des 50% de capacité au niveau de l’hébergement et de la restauration ainsi que de la distanciation et l’interdiction de tout spectacle produit en lieu fermé.

Les bagages seront également désinfectés à l’entrée et la température des clients mesurée. Les chambres ne seront occupées qu’après avoir été préalablement désinfectées. Le personnel sera également soumis à un protocole strict et régulièrement contrôlé. Pour ce qui est de la plage et de la piscine, il s’agira de respecter la distanciation et de limiter le nombre de baigneurs dans les piscines selon leur capacité.

Depuis le début de l’année, l’activité touristique s’inscrivait sur une trajectoire haussière jusqu’à l’apparition de l’épidémie Covid-19. La BCT a précisé que « sur l’ensemble du 1er trimestre 2020, les recettes touristiques ont totalisé 297 M€ (ou 930,7 MDT), soit le plus haut niveau jamais atteint au cours de la dernière décennie ».

Malheureusement, les données au 20 avril 2020 affichaient un recul du flux des recettes touristes de près de 18% en glissement annuel. Les recettes touristiques du mois de mars 2020 ont dégringolé de près de 30% par rapport au mois de mars 2019 a précisé la BCT. De nombreuses parties ont appelé à la reprise du secteur touristique, pilier de l'économie tunisienne.

Rappelons qu’aucun cas de contamination Covid-19 n’a été enregistré hier, maintenant ainsi le bilan national à 1051 cas confirmés sur un total de 49.113 prélèvements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z