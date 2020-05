Ministère de la Santé : les cas de Covid-19 importés sont soixante fois plus importants que les locaux

Les cas d’infection Covid-19 enregistrés chez les Tunisiens rapatriés de l’étranger est soixante fois plus important, comparé aux infections locales, a indiqué ce mercredi 27 mai 2020, le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public.

Le ministère a précisé qu’on a compté 45 cas d’infection sur 100 mille rapatriés entre 21 janvier et 12 mars et 394 cas pour 100 mille rapatriés après le 21 mars, alors qu’au niveau local, on enregistre 6.7 cas pour le même nombre de personnes.

Il a enfin précisé que le nombre total de rapatriés placés en quarantaine obligatoire est de 15.495 dont 12.572 ont déjà quitté les centres de confinement. 473 porteurs sains ont été enregistrés dans ces centres et 419 d’entre eux se sont rétablis.

Rappelons qu’aucun cas de contamination Covid-19 n’a été enregistré hier, maintenant ainsi le bilan national à 1051 cas confirmés sur un total de 49.113 prélèvements.

M.B.Z