Yadh Elloumi : Nous nallons pas auditionner Ghannouchi, mais débattre de la diplomatie parlementaire !

Le député et dirigeant de Qalb Tounes Yadh Elloumi, a indiqué, lors de son intervention ce mercredi 27 mai 2020, sur Mosaïque FM, que son parti n’appelle pas à auditionner le président de l’ARP mais à lancer un débat portant sur la diplomatie parlementaire.

« Nous ne parlons pas d’audition et certains veulent instrumentaliser le sujet ou le considérer comme une victoire politique, ce n’est pas notre cas. Nous et le PDL nous sommes deux lignes qui ne se croisent pas et nous n’avons rien à avoir avec ce parti », a déclaré le député, ajoutant que le débat concernera les positions exprimées par Rached Ghannouchi au nom de l’ARP.

« Cela ne veut pas dire que nous sommes contents et nous estimons qu’il ne doit pas parler au nom du parlement. Nous attendons ses explications et nous en débattrons. Rached Ghannouchi a eu tort mais c'est sur la forme que nous sommes en désaccord avec d’autres parties. Nous ne sommes pas dans une approche exclusionniste nous sommes pour un débat constructif », a-t-il poursuivi.

Le bloc parlementaire la Réforme nationale, le bloc Tahya Tounes, le bloc Qalb Tounes et le bloc Al Mostakbal avaient dénoncé l’ingérence, au nom de l’ARP, du président du Parlement, Rached Ghannouchi, dans les conflits internationaux et les affaires étrangères.

Les présidents des blocs cités, ont souligné que les positions de Rached Ghannouchi ne représentent en rien celles du Parlement et ne respectent pas les fondements de la diplomatie tunisienne. Ils ont précisé que le président de l’ARP n’a aucune prérogative légale, selon la constitution ou le règlement intérieur, pour exprimer les positions de l’Assemblée sans en avoir d’abord référé aux instances officielles du Parlement.

Le bloc démocrate formé par Attayar et le Mouvement Echaâb, ont aussi réagi à la polémique suscitée par l'entretien qui a eu lieu le 19 mai entre le président de l’Assemblée des représentants du peuple et président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi et le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen Fayez El Sarraj.

Le bloc démocrate a souligné que le président de l’ARP a outrepassé ses prérogatives en initiant ce contact et que la position qu’il a exprimée peut suggérer à tort que la Tunisie contribue à alimenter le conflit armé qui déchire le peuple libyen.

