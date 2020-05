Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a tenu à féliciter les agents de l'Etat à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr dans son discours prononcé au Palais de la Kasbah ce mercredi 27 mai 2020.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, Elyes Fakhfakh a salué les efforts fournis par les agents et les cadres de l’Etat au niveau central, régional et local pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et assurer les services publics en période de confinement général et ciblé.

« Ce que la Tunisie a réalisé en comparaison avec les autres pays est source de fierté. Les efforts de l’administration tunisienne et les citoyens se sont rejoints pour appliquer les mesures prises par le gouvernement », lit-on dans le communiqué.

Le chef du gouvernement estime que la maîtrise de la propagation de la pandémie est le fruit d’un effort collectif, le dévouement du groupe national, le suivi minutieux de la situation ainsi que la prise des mesures nécessaires selon l’évolution de la situation épidémiologique pour chaque phase.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de se préparer à la phase de l’après crise en vue d’entamer de réelles réformes qui nécessitent une volonté, une stabilité et la confiance renforcée entre l’Etat et les citoyens.

Il a, dans ce sens, exprimé l’intransigeance du gouvernement quant à la réalisation des grandes réformes, en particulier, la numérisation de l’administration tout en valorisant ce qui a été réalisé durant la crise sanitaire en termes de digitalisation des services administratifs et l’adoption du télétravail qui ont contribué à faciliter la vie des citoyens et limiter la bureaucratie.

