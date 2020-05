La Banque de Tunisie ne distribuera pas de dividendes

La Banque de Tunisie a informé, via un communiqué daté du 26 mai 2020, qu’elle ne distribuerait pas de dividendes, en conformité avec les recommandations de la Banque centrale de Tunisie (note 2020-17).

Le conseil d’administration de la Banque avait pourtant décidé, le 12 mars passé, la distribution d’un dividende de 0,300 dinar par action soit 50% du bénéfice net arrêté au 31 décembre 2019 (135 millions de dinars). Notons que l’Assemblée générale ordinaire de la Banque de Tunisie doit se tenir le 9 juin 2020 à distance, conformément aux mesures prises par le CMF.

« Le Conseil exprime sa compréhension des désagréments que cette décision peut provoquer chez les milliers de petits porteurs privés ainsi de revenus de capital sur leurs actions, les remercie pour leur fidélité et leur soutien et les rassure quant à la solidité de la Banque qui devrait reprendre une distribution régulière une fois les effets les plus négatifs de cette crise mondiale sans précédent dissipés et la position de la Banque centrale modifiée en conséquence », lit-on dans le communiqué de la banque.

