Jalila Amami nest plus

L’écrivaine Jalila Amami est décédée ce mardi 26 mai 2020, après un long combat contre la maladie, selon des sources familiales.

Jalila Amami était notamment directrice de la maison de la culture de La Goulette. Parmi ses livres les plus célèbres, l’auteure a écrit « Le culturel politique dans la pensée Gramsci ».

Jalila Amami est titulaire d’une maitrise de philosophie obtenue à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax en 1998 et d’un master en philosophie contemporaine obtenu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis en 2011.

La défunte a travaillé comme journaliste pour le journal Echaâb entre 2000 et 2003 et a écrit des articles pour le journal « Al-Quds Al-Arabi ». Elle a également contribué à promouvoir les approches culturelles et créatives en publiant un ensemble d'études sur la diversité culturelle.

Paix à son âme