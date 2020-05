Attaque terroriste de Ben Guerdène - Deux demandes de libération approuvées

Le responsable de l'unité d'information et de communication et substitut du procureur de la République au Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali, a affirmé, dans une déclaration accordée ce mardi 26 mai 2020, à la TAP, que le procès de l’attaque terroriste de Ben Guerdène a été reporté au 14 juillet à la demande des parties de la défense.

Mohsen Dali a ajouté que cinq demandes de libération ont été présentées et que deux d’entre elles ont été approuvées, précisant que 47 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’affaire.

Le 7 mars 2016 à l’aube, une cinquantaine de terroristes, divisés en groupes et lourdement armés, attaquaient simultanément une caserne de l'armée, un poste de police et le quartier général de la garde nationale à Ben Guerdène. Deux responsables sécuritaires sont en même temps assassinés chez eux.

L’opération terroriste, fulgurante et très organisée, a été perpétrée par un groupe infiltré de Libye. Il s’agit d’une première en Tunisie, une attaque insurrectionnelle et sans précédent. Ben Guerdène a été, durant plus de deux jours, le théâtre d’une bataille sanglante qui aura fait 18 morts entre civils et membres des forces armées. 9 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque qui a permis de neutraliser 35 terroristes et d'en arrêter sept.

M.B.Z