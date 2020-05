Imed Hazgui rend visite à la base militaire de Bortal Hayder

Le ministre de la Défense, Imed Hazgui, a effectué une visite d’inspection le weekend dernier à l’école supérieure de guerre et l’école d’Etat-major situées à la base militaire de Bortal Hayder, selon un communiqué publié ce mardi 26 mai 2020 par le ministère de la Défense.

Le ministre a examiné de près, à cette occasion, les conditions de formation dans les deux établissements éducatifs et leur rôle dans la formation des officiers d’Etat-major et des commandants selon les récentes méthodologies répondant aux normes internationales en termes de géostratégie, planification stratégique et les grandes opérations militaires, lit-on dans le communiqué.

Imed Hazgui a salué les efforts fournis par les responsables de ces deux établissements en soulignant l’importance de les soutenir pour se distinguer à l’échelle nationale et internationale.

I.M