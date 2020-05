Le ministère du Transport réagit au refus des louagistes de reprendre leur activité

Le ministère du Transport a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 25 mai 2020, une série de mesures pour répondre au refus exprimé par les chauffeurs de louages de reprendre leur activité entre les gouvernorats pour deux jours, les 26 et 27 mai courant, afin d’assurer le transport des enseignants, étudiants et élèves pour la reprise des cours.

Le ministère a ainsi précisé que des autorisations exceptionnelles seront attribuées dans les dates mentionnées pour le transport irrégulier, toutes catégories confondues, pour assurer le transport des enseignants et élèves sans restrictions liées au périmètre de circulation et en appliquant le tarif en cours des louages avec une majoration de 50%. Aussi pour les sociétés nationales et régionales pour assurer le transport selon la demande en coordination avec les services des directions régionales du secteur.

Le ministère a appelé les agents de contrôle dans les directions régionales du transport à être présents dans les différentes stations pour superviser la demande et coordonner avec les services centraux et les sociétés régionales afin d’adapter l’offre.

Le secrétaire général de l'Union tunisienne des louages, Néji Ben Soltane, s’était insurgé ce matin contre ce qu’il a considéré comme « un subterfuge pour obliger les propriétaires et chauffeurs à payer leurs assurances et impôts », il a estimé qu’une reprise de deux jours n’est pas suffisante et que l’activité des louages doit reprendre normalement « ou sinon rien ».

M.B.Z